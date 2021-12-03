Москва, , 20:40 — REGNUM 3 декабря в матче 17-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Зенит» — «Ростов» 32-летний украинский центральный защитник «сине-бело-голубых» Ярослав Ракицкий получил желтую карточку на 27-й минуте встречи. Таким образом, футболист автоматически дисквалифицирован на одну игру чемпионата России из-за перебора желтых карточек (на данный момент у Ракицкого 4 желтые карточки после пятнадцати сыгранных туров).

Ярослав Ракицкий Алексей Колчин © ИА REGNUM

В 18-м туре, который пройдет 12 декабря, «Зенит» в Москве на стадионе «ВТБ Арена» сыграет с «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Ракицкий принял участие в двадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

«Зенит» подписал Ракицкого 28 января 2019 года. «Сине-бело-голубые» заплатили донецкому «Шахтеру» 10 миллионов евро за трансфер украинского защитника.