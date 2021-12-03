Берлин, 3 декабря, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Кевин Кюнерт на шаг приблизился к посту генсека немецкой партии СДПГ: совет директоров социал-демократов рекомендовал члена Бундестага на столь значимую позицию. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 3 декабря.

Руководство СДПГ хочет, чтобы Кевин Кюнерт стал их новым генеральным секретарем.3 декабря руководство партии впервые предложило на этот пост бывшего руководителя Juso. По информации SPIEGEL, Кюнерт был единодушно выдвинут исполнительным комитетом партии.

Однако окончательное решение будет принято не раньше 11 декабря. Затем все руководство партии будет переизбираться на съезде партии СДПГ.

Кюнерт должен существенно продвинуться с поста генерального секретаря, поскольку предыдущий президентЛарс Клингбейлметит на пост председателя партии. Помимо Клингбейля, на следующей неделе также баллотируетсяСаския Эскен.

Кюнерт долгое время считался фаворитом на пост генерального секретаря СДПГ. В 2019 году он и молодежная ассоциация партии сыграли ключевую роль в избрании Эскен и Норберта Вальтер-Борджансалидерами партии. Он также считается доверенным лицом Клингбейля.

32-летний Кюнерт совершил крутой подъем. В ноябре 2017 года он стал федеральным председателем Juso. После федеральных выборов в том же году Кюнерт сделал себе имя как «громкий и красноречивый критик Большой коалиции».

В декабре 2019 года Кюнерт был избран заместителем председателя партии, а в январе 2021 года ушел с поста председателя Juso. В сентябре он впервые после выборов перешел на позицию в Бундестаг.