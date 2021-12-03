Сургут, Югра, 3 декабря, 2021, 20:37 — ИА Регнум. В Югре отменён концерт рэперов Инстасамки (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин), который был запланирован в Сургуте на 10 декабря. Об этом говорится в сообществе данных представителей шоу-бизнеса в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот с YouTube Инстасамка

Как поясняется в сети, концерт отменён не в связи с протестом около 20 общественных организаций Сургута, а из-за «осложняющейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, вызванной COVID-19 и возникшими проблемами по организации концерта».

«Наше шоу придётся перенести. В ближайшее время мы попытаемся сообщить вам, новую дату концерта», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с просьбой к горадминистрации Сургута и даже к прокурору об отмене концерта рэперов выступили спортсмены, родители, казаки и другие организации муниципалитета патриотического направления, а также депутат сургутской думы.