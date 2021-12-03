Мехико, , 20:35 — REGNUM Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрирован на территории Мексики. Об этом сообщил 3 декабря заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в Twitter.

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По его словам, новый вариант вируса был выявлен у 51-летнего человека, прибывшего из Южно-Африканской Республики.

«Заболевание у пациента протекает в лёгкой формея. Прогноз его выздоровления благоприятный», — отметил замминистра.

Лопес-Гатель добавил, что инфицированный был «добровольно госпитализирован в частную больницу в Мехико во избежание заражения».

Напомним, ранее сегодня во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что случаи заражения штаммом «Омикрон» выявлены уже в 38 странах, при этом вариант коронавируса «Дельта» пока остаётся доминирующим в мире.

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