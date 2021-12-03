Не подумайте плохого — Байден объяснил свою хрипоту и кашель
Вашингтон, 3 декабря, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Президент Джо Байден заявил журналистам, что причиной его кашля и хрипоты является обычная простуда, сообщает 3 декабря газета The Washington Post.
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Джо Байден
По его словам, он мог заразиться простудой от своего внука.
«У меня есть полуторагодовалый внук, у которого простуда и которому нравится целовать своего деда. Это всего лишь простуда», — сказал Байден.
При это американский президент подчеркнул, что он «в порядке» и проходит тест на коронавирус ежедневно.