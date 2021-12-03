Санто-Доминго, 3 декабря 2021, 20:33 — REGNUM Президент Доминиканской республики Луис Абинадер и губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи подписали 2 декабря совместную декларацию о стратегическом союзе между странами.
Декларация ратифицирует Агуадильское соглашение 2009 года, направленное на укрепление связей и обмен в различных областях для развития обеих стран. Также в документе говорится об укреплении систем образования, технической подготовки кадров, развитии производства и сельского хозяйства и других видов деятельности.
Пьерлуизи в свою очередь заявил:
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