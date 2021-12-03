Санто-Доминго, 3 декабря, 2021, 20:33 — ИА Регнум. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер и губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуизи подписали 2 декабря совместную декларацию о стратегическом союзе между странами.

CIA Пуэрто-Рико

Декларация ратифицирует Агуадильское соглашение 2009 года, направленное на укрепление связей и обмен в различных областях для развития обеих стран. Также в документе говорится об укреплении систем образования, технической подготовки кадров, развитии производства и сельского хозяйства и других видов деятельности.

Абинадер «Подписание этого документа еще больше укрепит связи с нашими братьями из Пуэрто-Рико».

Пьерлуизи в свою очередь заявил:

«Наши народы сталкиваются с одними и теми же проблемами, побуждающими бороться и работать в поисках процветания, к которому мы все стремимся. Вот почему подписанное сегодня соглашение подтверждает, что у нас есть мужество работать вместе для достижения общих целей».