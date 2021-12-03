Скопье, , 20:58 — REGNUM В Северной Македонии 3 декабря в результате обследования 2349 образцов было выявлено 342 новых носителя коронавируса, 348 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались семь пациентов с COVID-19, зарегистрировано пять произошедших ранее летальных исходов.

Памятник Александру Македонскому, Скопье Rašo

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 216 670 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7616, 201 017 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 8037.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает около 40 человек с коронавирусной инфекцией.

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