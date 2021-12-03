Гродно, Белоруссия, 3 декабря, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Очередной приговор по уголовному делу за оскорбление Александра Лукашенко вынес суд Гродненской области (Западная Белоруссия): безработный 52-летний гражданин С. приговорён к штрафу ($2 тыс в эквиваленте) и лишению свободы на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры постсоветской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Согласно материалам уголовного дела обвиняемый в декабре 2020 года со своего мобильного телефона разместил в Telegram-чатах оскорбительные комментарии в адрес Главы государства и сотрудников правоохранительных органов в связи с выполнением ими служебных обязанностей. В том же деструктивном Telegram-чате он подстрекал к насилию в отношении правоохранителей, после чего разместил сообщения с призывами совершить в отношении данной социальной группы агрессивные действия», — проинформировала белорусская генпрокуратура.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Тем не менее, судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда постановила обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.13 и ст.364, ч.1 ст.368, ст.369, ч.1 ст.130 Уголовного кодекса оскорбившего Лукашенко гражданина признали «экстремистом» и назначили ему наказание.

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