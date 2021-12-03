Минск, , 20:20 — REGNUM Александр Лукашенко 3 декабря подписал директиву № 9 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой». Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальному комментарию, документ направлен на дальнейшее углубление стратегического партнёрства постсоветской республики с КНР «по широкому спектру направлений в 2021—2025 годах и является логическим продолжением одноименной директивы на 2015−2021 годы».

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На ближайшую перспективу приоритетными задачами определены «укрепление сотрудничества в политической сфере, сохранение и приумножение ценностей дружбы и взаимной поддержки, наращивание торгово-экономического, финансового, инвестиционного взаимодействия, реализация инициативы «Пояс и путь». Среди важных задач указано «расширение межрегиональных связей, развитие сотрудничества в военной и военно-технической областях, в сфере цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий, укрепление научно-технического взаимодействия, развитие отношений в гуманитарной области».

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Белорусским органам госуправления «и иным вовлеченным в сотрудничество с КНР субъектам экономической деятельности поручается обеспечить реализацию около полусотни конкретных практических мер», сказано сообщении президентской пресс-службы. В итоге реализации директивы отношения Минска и Пенкина должны выйти"на качественно новый уровень».

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