Москва, , 20:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин напомнил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о провокациях украинских террористов в Донбассе, которые производятся при помощи беспилотников турецкого производства, сообщает 3 декабря пресс-служба Кремля.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин © ИА REGNUM

В ходе телефонного разговора с Эрдоганом Путин отметил, что Украина продолжает срывать Минские соглашения и подчеркнул необходимость отказа Киева от силового воздействия на ДНР и ЛНР.

«Президент России обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений. Об этом свидетельствует провокационная активность вооружённых сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар». Подчёркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс», — сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президен России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры по широкому кругу вопросов.

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