Бухарест, , 20:16 — REGNUM Официальный Бухарест рассматривает возможность дополнительного выделения в 2022 году румынским пенсионерам и инвалидам финансовой помощи на общую сумму в 11 миллиардов леев ($2 млрд) за счет фондов Евросоюза. Об этом 3 декабря сообщило «Телевидение Румынии».

Дайте денег! Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

В соответствующем специальном документе министерства труда Румынии отмечено буквально следующее: «Нам нужны деньги на укрепление социальной инфраструктуры нашей страны, мы используем партнерские связи с финансовыми институтами Евросоюза».

При этом глава ведомства Мариус-Константин Будай подчеркнул, что Бухарест отчитается за каждое вложение в указанный социальный проект.

Ранее правительство Румынии объявило о намерении привлечь в экономику страны дополнительные зарубежные инвестиции, которые помогут Бухаресту реализовать до 90% проектов в гуманитарной сфере.

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