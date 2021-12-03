Бухарест, 3 декабря, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Официальный Бухарест рассматривает возможность дополнительного выделения в 2022 году румынским пенсионерам и инвалидам финансовой помощи на общую сумму в 11 миллиардов леев ($2 млрд) за счет фондов Евросоюза. Об этом 3 декабря сообщило «Телевидение Румынии».

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Дайте денег!

В соответствующем специальном документе министерства труда Румынии отмечено буквально следующее: «Нам нужны деньги на укрепление социальной инфраструктуры нашей страны, мы используем партнерские связи с финансовыми институтами Евросоюза».

При этом глава ведомства Мариус-Константин Будай подчеркнул, что Бухарест отчитается за каждое вложение в указанный социальный проект.

Ранее правительство Румынии объявило о намерении привлечь в экономику страны дополнительные зарубежные инвестиции, которые помогут Бухаресту реализовать до 90% проектов в гуманитарной сфере.