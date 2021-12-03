Ижевск, , 20:14 — REGNUM Представителям бизнеса в Удмуртии будут возмещать часть затрат на строительство АГНКС (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций). Минпромторг республики принимает соответствующие заявки от предпринимателей до 23 декабря текущего года, сообщает пресс-служба правительства республики.

Газовая автозаправка Gazprom.ru

Глава ведомства Виктор Лашкарев уточнил, что в 2021 году на эти цели будет выделено 144 млн рублей, в 2022 году — 108 млн рублей.

«Субсидии предоставляются из расчета 36 млн рублей на один объект заправки транспортных средств природным газом. Такая мера позволит нам и дальше развивать рынок газомоторного топлива», — добавил министр.

В настоящее время на территории Удмуртии работают 12 газовых автозаправок, планируется, что к 2024 году будет уже 25 таких объектов. Газомоторное топливо используют около 1 тыс. транспортных средств в республики, 682 переведены на газ в рамках программы, когда при переоборудовании владельцу предоставляется скидка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году республика вошла в число 27 пилотных регионов России, где реализуется программа по развитию рынка газомоторного топлива. До этого момента в республике уже работали девять АГНКС. В 2020 году в республике открыли три новых АГНКС, из которых по одной станции появилось в Сарапуле и Игре.

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