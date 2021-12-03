Бишкек, , 20:12 — REGNUM За помощь российских наблюдателей на выборах в парламент Киргизии поблагодарил президент республики Садыр Жапаров президента России Владимира Путина в ходе телефонных переговоров 3 декабря, сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Президент Киргизии Садыр Жапаров Gov.kg

Выразив благодарность российской стороне за активное участие на выборах в качестве наблюдателей, за содействие в организации голосования на территории РФ и за высокую оценку Москвой проведения выборов, Жапаров сказал, что они прошли «в полном соответствии с конституцией Кыргызстана и международными нормами».

Также глава республики поблагодарил Путина за регулярно оказываемую поддержку в борьбе с распространением COVID-19 и с сопутствующими последствиями. В том числе за поставку очередной партии вакцин «Спутник Лайт», а также за дополнительные авиарейсы между странами.

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