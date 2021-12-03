3 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 22:15 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции 2 декабря в Сеуле, Южная Корея, перепутал Россию с Советским Союзом, от которого он пообещал защитить Украину. Остин отвечал на вопрос о том, каким образом Соединенные Штаты планируют реагировать на потенциальную агрессию России на границе с Украиной. Генерал заверил, что любой ответ Штатов будет сделан в сотрудничестве с международным сообществом.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все наши действия будут согласованы с международным сообществом. Самым лучшим вариантом событий для нас будет не допустить нападения Советского Союза на Украину», — оговорился генерал Армии США.

Напомним, что развал Советского Союза произошел в начале 1990-х годов после падения Берлинской стены.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

Глава Пентагона Ллойд Остин (сс) U.S. Navy Petty Officer 1st Class Chad J. McNeeley

«Вы немного опережаете события, генерал Остин. Россия хотела бы снова стать Советским Союзом, но для этого еще слишком рано. Дайте год или два», — пишет fair_n_balanced.

«Ллойд Остин невежественен, как и остальные члены администрации Байдена», — отвечает ExposeTheDems.

«Да ладно, дайте ему передохнуть. Прошло всего 30 лет с тех пор, как не стало Советского Союза. Дайте парню еще немного времени, чтобы войти в курс дела. Он всего лишь министр обороны», — иронизирует vobmfas.

«Парень в его положении должен иметь более свежую информацию», — указывает cnorgaard843.

«Такое даже выдумать нельзя. Он на 25 лет отстал от жизни. После его действий во время провала в Афганистане я даже не знаю, почему он все еще на работе — никакой ответственности в администрации Байдена. Худший кабинет в нашей истории», — негодует 509ParaVet.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Верно, но кабинет министров имеет меньшинства, и это все, что важно для либералов. Они больше похожи на деревенских жителей, чем на тех, кто делает то, что лучше для американского народа», — пишет MMouse69.

«Джо Байден, очевидно, заразил свою команду некомпетентных людей (которые отказываются взять на себя ответственность и уйти в отставку) своим когнитивным упадком, который заставляет их повторять те ляпы, которые делает президент», — размышляет JossefPerl.

«Идиотизм Байдена заразен. Очевидно, что ни Байден, ни его кабинет не получили вакцин для защиты от штамма «Байден», — шутит tavor12.

«Разве нам не говорили ВСЕ ответственные демократы во время слушаний по Украине, что страна была нашим стратегическим союзником, но «телефонный звонок» Трампа поставил эти отношения под угрозу? Но теперь мы можем действовать только с разрешения международного сообщества? Еще одна ложь против Трампа всплывает на поверхность!» — вспоминает ezloan1.

«Все в порядке, Ллойд, твой босс всё еще называет Юг конфедератами и думает, что у детей в спальнях стоят проигрыватели…» — успокаивает professor_guldentstein.

«Если это будет самой большой ошибкой, которую он совершил на государственном посту, какое это будет благословение! Но я должен предположить, что впереди нас ждет гораздо, гораздо худшее», — беспокоится notwithoutreason860.

Напомним, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 2 декабря с министром обороны США Ллойдом Остином, находящимся с визитом в Сеуле. Представители двух стран обменялись мнениями о дальнейших путях продвижения мирного процесса на Корейском полуострове и о возможной передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время.

Южнокорейский лидер призвал правительство США поддержать предложение об официальном провозглашении окончания Корейской войны (1950−1953 гг.).

Мун Чжэ Ин и Ллойд Остин высоко оценили взаимодействие двух стран при эвакуации беженцев из Афганистана в августе текущего года, а также при передаче останков южнокорейских солдат, погибших в годы Корейской войны.