3 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Александр Савельев, , 21:19 — REGNUM 2 ноября завершился рабочий визит президента Вьетнама (СРВ) Нгуен Суан Фука в Москву. Визит ожидаемо не принес сенсаций и не стал прорывом в российско-вьетнамских отношениях. Из 15 подписанных документов, указанных на сайте Кремля, только 2 носят конкретный характер.

С Президентом Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком Kremlin.ru

Это, в первую очередь, соглашение о сотрудничестве ПАО «НОВАТЭК» и вьетнамской компанией «Петровьетнам Пауэр Корпорэйшн». Ежегодный прирост энергопотребления во Вьетнаме составляет 10%, добыча собственного попутного газа на вьетнамском шельфе сокращается, территориальный спор с Китаем (а также некоторыми странами Юго-Восточной Азии) за острова в Южно-Китайском море, поблизости от которых находятся крупные запасы нефти и газа, не находит взаимоприемлемого решения. Вьетнаму нужны углеводороды, а Новатэк освоил и запустил технологии производства и транспортировки сжиженного газа. Сотрудничество между странами в этой сфере совершенно естественно, особенно в условиях рекордных цен на газ.

В 2016 году на фоне низких цен на нефть (средняя цена нефти за 2016 год составила всего 43 доллара за баррель) и после шестилетней подготовительной работы, в том числе, подготовки кадров, СРВ отказалась от совместного с Россией строительства АЭС во Вьетнаме. Теперь, в условиях энергодефицита, Ханою нужен российский газ. Однако в ходе визита вьетнамского президента был сделан тендерный запрос на контрактацию технико-экономического обоснования проекта сооружения Центра ядерной науки и технологий в СРВ. России предложено продолжать делиться ядерными компетенциями. Но в любом случае тендерный запрос не является ни соглашением, ни договором, ни контрактом.

Встреча Вячеслава Володина и Нгуен Фу Чонга Duma.gov.ru

Второе соглашение, которое носит конкретный, а не декларативный характер касается проекта создания производства полного цикла вакцины «Спутник V» во Вьетнаме (между АО «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций», ООО «Биннофарм Групп» и вьетнамской компанией «ТиТ Групп»).

Все остальные документы, подписанные в ходе визита президента Вьетнама Нгуен Суан Фука в Москву носят политический, административный или гуманитарный характер.

Экономические связи между Россией и Вьетнамом в стагнации. Доля России во внешнеторговом обороте бывшего главного союзника СССР в Азии составляет чуть более 1% и на порядок, в 10 раз меньше, чем доля каждого из нынешних основных партнеров СРВ — странам АСЕАН, США и Китая.

Причина стагнации российско-вьетнамских торгово-экономических связей заключается не только в распаде СССР и в коллапсе 1990-х годов. Значительная часть российского бизнеса и многие чиновники не только не понимают логику и менталитет своих контрагентов в СРВ (и не только), но и не стремятся к этому. С их точки зрения, для развития экономических связей не нужны и специалисты-востоковеды. Результат известен — доля России во внешнеэкономическом обороте Вьетнама исчезающе мала. Между тем Вьетнам — страна с бурно развивающейся экономикой, а ее народ традиционно тепло относится к россиянам. Проблема в эффективности использования значительного потенциала развития экономического и иного сотрудничества.

Главным документом, подписанным во время визита, является совместное заявление президентов В. В. Путина и Нгуен Суан Фука о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам на период до 2030 года.

В этом заявлении сделан акцент на вопросы региональной и глобальной безопасности, приверженность международному праву, подчеркивается роль ООН и ее Совета Безопасности (СРВ в настоящее время является непостоянным членом Совбеза). Сказано о недопустимости односторонних санкций в обход ООН — это касается России, и приверженности морскому праву и необходимости решать конфликт в Южно-Китайском море мирным путем на основе имеющихся соглашений — это важно для СРВ.

Вьетнам сейчас находится на острие разрастающегося китайско-американского конфликта. Экономически СРВ всё более зависит от КНР, а политически — от США. В этих условиях политическая полифоничность, многовекторность для Вьетнама является императивом. Россия и как мировая держава, и как давний друг Вьетнама является естественным партнером Ханоя в обеспечении этой многовекторности, независимо от уровня экономических связей между странами.

Владимир Путин с послом Вьетнама в России Нго Дык Манем. 2018 Kremlin.ru

Для России по тем же причинам важно сохранить и укрепить свое влияние в Юго-Восточной Азии, которая балансирует между Китаем и США, но и сама является серьезным балансиром. Поэтому так много внимания в тексте совместного заявления уделено российскому сотрудничеству с АСЕАН.

В политическом смысле визит успешен — на высшем уровне Россия и Вьетнам понимают и признают озабоченности друг друга и настроены на дальнейшее развитие стратегического партнерства. Остается наладить эффективные экономические связи, без которых межгосударственные отношения всегда более волатильны и зависят от текущей международной конъюнктуры.