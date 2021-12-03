Москва, 3 декабря, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Телефонный разговор состоялся вечером 3 декабря между российским и киргизским президентами Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым, сообщили в пресс-службе Кремля.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

«Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением в республике парламентских выборов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва и Бишкек выразили желание и дальше укреплять двусторонние отношения: это касается как стратегического партнёрства и союзничества, так и взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внеочередные парламентские выборы в Киргизии состоялись 28 ноября. По итогам голосования, в парламент прошли шесть партий: «Отчизна — Кыргызстан», «Доверие», «Гармония», «Единый Кыргызстан», «Свет веры» и «Альянс».