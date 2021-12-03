Рим, , 19:57 — REGNUM Для контроля за соблюдением более жестких антикоронавирусных норм властям и правоохранительным органам Италии следует обратить особое внимание на учреждения общественного питания, а также на городской транспорт, сказано в декрете МВД страны, направленном в регионы в пятницу, 3 декабря.

Коронавирус в Италии Russian.news.cn

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В ряде регионов власти рассчитывают на помощь — со стороны, в частности, водителей и кондукторов общественного транспорта.

По данным на 2 декабря, в Италии умерли 134 003 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 72 (днем ранее — на 103). Число подтвержденных носителей выросло на 16 806 (днем ранее — на 15 085). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 060 430 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 208 871 человек (на 9088 больше, чем днем ранее). Показатель превысил отметку в 200 тысяч впервые за полгода. Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионов человек (более 75% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).