Москва, , 19:54 — REGNUM Снижение уровня бедности, зафиксированное в России в III квартале 2021 года, обусловлено восстановлением рынка труда и единовременными выплатами, осуществлявшимися по инициативе президента Владимира Путина. Об этом заявили 3 декабря в пресс-службе Минтруда.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

«Снижение доли граждан, располагающих доходами ниже границы бедности, обусловлено восстановлением рынка труда до допандемических показателей, единовременными выплатами на детей школьного возраста и для пенсионеров, которые осуществлялись по инициативе президента, а также введением новых мер поддержки для малообеспеченных семей с детьми», — говорится в комментарии ведомства.

В Минтруде добавили, что третий квартал традиционно характеризуется снижением уровня бедности, что связывается с высоким уровнем занятости в этот период года, в том числе за счёт сезонных работ в сфере услуг, строительства, сельского хозяйства.

Отмечается также, что в текущем году третий квартал «стал периодом, когда уровень занятости вернулся к допандемическим показателям». В министерстве напомнили, что сентябре численность занятого населения составила 72,3 миллиона человек, а уровень безработицы снизился до исторического минимума в 4,3%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Росстат сообщил, что число граждан с доходами ниже границы бедности в III квартале 2021 года снизилось до 16 миллионов человек, что составляет 11% населения. Значение границы бедности, по расчётам ведомства, в III квартале составляло 11 970 рублей дохода в месяц.

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