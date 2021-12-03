Рим, 3 декабря, 2021, 19:50 — ИА Регнум. В сравнении с показателями 2019 года в 2021 году поток нелегальных мигрантов в Италию вырос вшестеро, заявил в пятницу, 3 декабря, премьер-министр Марио Драги.

Мигранты. Италия

В страну, по данным властей, уже прибыли 63 тысячи человек.

Италия не может справиться с этой ситуацией самостоятельно и в очередной раз просит ЕС приступить к по-настоящему коллективной работе, отметил он.

Одновременно с этим Драги назвал легальную миграцию «ресурсом», которым Италия и ЕС могут пользоваться.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.