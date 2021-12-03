Оренбург, , 19:49 — REGNUM В Оренбурге могут отреставрировать здание лётного училища, в котором учился Юрий Гагарин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Оренбург

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3 декабря объект посетил вице=премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Проект «Гагаринская лётка» представил ему и полпреду в Приволжском ФО Игорю Комарову губернатор Оренбуржья Денис Паслер. Кроме того, в присутствии высоких гостей Паслер и первый заместитель гендиректора корпорации «Туризм.РФ» Денис Секачёв подписали соглашение о развитии туристической инфраструктуры.

«Одним из первых совместных проектов Туризма. РФ и региона может стать реставрация бывшего авиационного училища, который закончил первый советский летчик-космонавт Юрий Гагарин. Уверен, с привлечением частных инвестиций он станет новым местом притяжения туристов», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Паслер назвал здание «лётки» очень значимым для Оренбуржья историческим объектом. Он выразил надежду на то, что соглашение позволит дать этому объекту новый импульс. В нём намерены создать в том числе и музей космонавтики.

Секачёв отметил, что вскоре Оренбургскую область посетят специалисты корпорации «Туризм.РФ». Они детально изучат имеющийся у туристических территорий потенциал и проанализируют инвестиционные проекты региона. Все перспективные проекты поддержат.