Москва, , 19:51 — REGNUM Российской группировки войск, которая находится неподалёку от границ Украины, недостаточно для захвата этой страны. Об этом 3 декабря заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Военный отметил, что разведка США наверняка располагает информацией относительно российской и украинской группировки войск на границе двух стран. Поэтому Вашингтон должен понимать, что Москва нападать не собирается.

«С чисто военной точки зрения могу только повторить, что 100 тыс. человек — это общевойсковая армия. Этого недостаточно для проведения столь масштабной операции по всей протяжённости границы Украины. Не те силы. Нужны значительно большие силы. А вот для сдерживания украинских вооружённых провокаций в Донбассе этого достаточно», — сказал Бужинский.

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