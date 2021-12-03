Главы регионов: ЕР сосредоточится на выполнении народной программы
Москва, 3 декабря, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Еще 12 глав регионов возглавили региональные отделения партии"Единая Россия».
Для Тамбовского регионального отделения партии одной из первоочередных задач на ближайший период станет реализация пунктов народной программы, заявил глава Тамбовской области, временно исполняющий обязанности секретаря регионального отделения партии Максим Егоров в ходе встречи с Председателем партии Дмитрием Медведевым, которая прошла в режиме вкс.
В Тамбовской области было собрано более 100 тыс. инициатив, они все проанализированы по направлениям и переданы в работу муниципальным и областным депутатам.
По его словам, в своей работе региональное отделение партии будет опираться на мнение граждан. «Сейчас с коллегами прорабатываем вопрос, чтобы сделать реализацию всех нацпроектов и партпроектов открытой, в то числе через онлайн-площадки», — пояснил он.
Также речь идет о ротации руководящих органов реготделения. Новые лица смогут перезагрузить работу отдельных направлений «Единой России» в области, поэтому ставка будет сделана на молодежь, отметил Максим Егоров.
Переформатировать работу регионального исполкома партии и привлечь молодые кадры намерен и врио секретаря Ленинградского регионального отделения партии, губернатор области Александр Дрозденко.
В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в своей работе будет заниматься выполнением задач, поставленных Президентом и Председателем партии, а также реализацией нацпроектов и партпроектов.
Ранее Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что опыт губернаторов, как руководителей, которые глубоко знают проблемы региона, важен и востребован на посту временно исполняющих обязанности глав региональных отделений.
Напомним, 12 глав регионов возглавили региональные отделения «Единой России». До проведения региональных конференций в декабре-январе они останутся в статусе исполняющих обязанности. Это врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Свердловской области — Евгений Куйвашев, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.