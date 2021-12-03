Москва, 3 декабря, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Еще 12 глав регионов возглавили региональные отделения партии"Единая Россия».

Иван Шилов, ИА REGNUM Единая Россия

Для Тамбовского регионального отделения партии одной из первоочередных задач на ближайший период станет реализация пунктов народной программы, заявил глава Тамбовской области, временно исполняющий обязанности секретаря регионального отделения партии Максим Егоров в ходе встречи с Председателем партии Дмитрием Медведевым, которая прошла в режиме вкс.

В Тамбовской области было собрано более 100 тыс. инициатив, они все проанализированы по направлениям и переданы в работу муниципальным и областным депутатам.

«Реализация в регионе таких партийных инициатив, как капремонт школ, социальная газификация, и модернизация инфраструктурных объектов поставлены на особый контроль. Еще одно важное направление работы — это мониторинг нацпроектов и контроль за их исполнением. В первую очередь проведем большую работу с депутатским корпусом, представленным «Единой Россией» в областной думе, по безопасным и качественным дорогам, по реализации партпроекта по формированию комфортной городской среды», — сказал Максим Егоров.

По его словам, в своей работе региональное отделение партии будет опираться на мнение граждан. «Сейчас с коллегами прорабатываем вопрос, чтобы сделать реализацию всех нацпроектов и партпроектов открытой, в то числе через онлайн-площадки», — пояснил он.

Также речь идет о ротации руководящих органов реготделения. Новые лица смогут перезагрузить работу отдельных направлений «Единой России» в области, поэтому ставка будет сделана на молодежь, отметил Максим Егоров.

«Для Тамбовской области очень важная тема. Население уезжает в другие субъекты Российской Федерации, так что нужна ставка на партийную молодежь, чтобы ребята оставались в нашей области. С ними будем отдельно по этому вопросу работать», — сказал он.

Переформатировать работу регионального исполкома партии и привлечь молодые кадры намерен и врио секретаря Ленинградского регионального отделения партии, губернатор области Александр Дрозденко.

«Хочу привести молодых ребят из кадрового резерва, молодежного парламента, «Молодой Гвардии», а также ребят, которые возглавляют волонтерское движение — они все амбициозные. Они будут хорошим драйвером для развития партии. У меня также есть идея вовлечь в наши сторонники тех, кто может даже далек сегодня от «Единой России» и не всегда разделяет наши идеалы. Это и экоактивисты, там очень много разумных ребят, хочу привлечь клуб молодых мам Ленинградской области», — сказал он.

В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в своей работе будет заниматься выполнением задач, поставленных Президентом и Председателем партии, а также реализацией нацпроектов и партпроектов.

«Главная ценность нашей партии — это люди. Всех, кто помогает в реализации поставленных задач, будем ставить на самые разные направления работы. Мы готовимся к проведению в январе региональной конференции, будем переизбирать секретарей первичных отделений встряхнем всю кадровую работу. Проанализируем, кто как трудился в самые разные периоды», — сказал Евгений Куйвашев.

Ранее Председатель партии Дмитрий Медведев отметил, что опыт губернаторов, как руководителей, которые глубоко знают проблемы региона, важен и востребован на посту временно исполняющих обязанности глав региональных отделений.

Напомним, 12 глав регионов возглавили региональные отделения «Единой России». До проведения региональных конференций в декабре-январе они останутся в статусе исполняющих обязанности. Это врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Свердловской области — Евгений Куйвашев, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.