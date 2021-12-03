Барселона, Испания, , 19:47 — REGNUM 24-летний французский фланговый атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть каталонский клуб следующим летом на правах свободного агента. Агент футболиста отговаривает своего клиента продлить контракт с «сине-гранатовыми». Об этом сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

Также сообщается, что Дембеле в случае ухода из «Барселоны» продолжит карьеру в одном из клубов Английской Премьер-лиги. Также на французского вингера претендует туринский «Ювентус».

В текущем сезоне из-за травмы, полученной на Чемпионате Европы 2020 Дембеле принял участие лишь в трех матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 73 минуты.

Дембеле перешел в «Барселону» 25 августа 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 135 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Соглашение Дембеле с каталонским клубом истекает 30 июня 2022 года.