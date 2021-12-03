Москва, 3 декабря, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Число граждан России с доходами ниже границы бедности в III квартале 2021 года снизилось до 16 миллионов человек, или 11% населения. Такие данные приводит 3 декабря Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Согласно оценке ведомства, во II квартале текущего года этот показатель составлял 18,2 миллиона человек (12,5% населения), в I квартале — 20,8 млн человек (14,2%).

Значение границы бедности, по расчётам Росстата, в III квартале составляло 11 970 рублей дохода в месяц, во II квартале — 11 813 рублей, в I квартале — 11 581 рубль.

Уточняется, что данные показатели были определены «путём умножения значения базовой границы бедности на индекс потребительских цен за отчётный квартал». Базовая граница бедности на текущий год была установлена на уровне величины прожиточного минимума за IV квартал 2020 года и составляет 11 329 рублей.