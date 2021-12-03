Москва, 3 декабря, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Москва стала лауреатом премии Cbonds Awards в номинации «Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных/муниципальных облигаций». Об этом 3 декабря сообщили в столичном департаменте финансов.

Фондовый рынок

Награда была вручена в рамках работы XIX Российского облигационного конгресса. Эмиссия облигаций города Москвы признана одним из значимых событий российского фондового рынка в 2021 году.

«Для города принципиально важно после восьмилетнего перерыва предложить рынку ценные бумаги с высокой степенью надежности, различной доходностью и сроками погашения. Заметным событием стало появление первых субфедеральных зеленых облигаций, полностью соответствующих международным стандартам ответственного инвестирования», — сказала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.