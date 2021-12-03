Москва, 3 декабря, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Турция играет самостоятельную роль в международной политике, и задача России заключается в том, чтобы выстроить отношения с этим непростым партнёром. Об этом заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM главный научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Александр Крылов.

Mstyslav Chernov Турецкие флаги

Эксперт призвал не спешить хоронить Турцию из-за происходящего в ней в последнее время экономического кризиса. Экономическая ситуация во всем мире очень сложная, и кризисы потрясают значительное количество стран и регионов. На этом фоне положение Турции вовсе не является критическим. И надежды на то, что Турция развалится под гнётом внутренних проблем (а такие надежды часто бывали в прошлом, в том числе и в Армении), не имеют отношения к действительности.

Эксперт подчеркнул, что несомненным является тот факт, что Турция, в отличие от других черноморских стран и многих постсоветских государств, является самостоятельным игроком.

«Турция действует, исходя из своих национальных интересов, так, как их понимает Реджеп Тайип Эрдоган. Нам может нравиться, как он понимает, или не нравиться, но это — самостоятельный игрок. Поэтому Россия выстраивает свои отношения с Турцией как с очень сложным, но самостоятельным партнёром», — сказал эксперт.

Крылов подчеркнул, что для России крайне важным является соблюдение Турцией Конвенции Монтрё о статусе проливов, которая уже давно раздражает «коллективный Запад». Кроме того, Турция играет значительную роль и в Кавказском регионе.

Несмотря на то, что Турция оказывала значительную военную поддержку Азербайджану в войне с Арменией и даже напрямую участвовала в боевых действиях, эксперт считает, что России всё-таки удалось минимизировать турецкое военное присутствие в регионе. Так, сейчас турецкие военные присутствуют в зоне конфликта только в качестве наблюдателей. А ведь изначально и Азербайджан, и Турция настаивали, чтобы туда был введён наряду с российским и турецкий военный контингент.

Эксперт считает, что с Турцией можно договариваться, так она сама совершенно не заинтересована в том, чтобы на её границах имелась постоянная нестабильность, вызывающая угрозу безопасности страны, а Карабахская проблема использовалась бы в качестве инструмента давления на Турцию.

Эксперт подчеркнул, что западная дипломатия интенсивно использует тему геноцида армян 1915 года в качестве инструмента давления на Турцию. Не случайно, именно сейчас началась полоса активного признания Западом геноцида армян, хотя ничто не препятствовало сделать это признание много лет назад.

Кавказ не замыкается на конфронтации между Азербайджаном и Арменией, здесь играет свою роль и глобальный международный контекст, подвёл итог эксперт.

Напомним, что заключённая в 1936 году Конвенция Монтрё о статусе черноморских проливов гарантирует право свободного прохода через Босфор и Дарданеллы всех торговых судов в мирное и военное время, но существенно ограничивает заход в Чёрное море военных кораблей, не принадлежащих черноморским странам.