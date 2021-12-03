Тирана, 3 декабря, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Полиция Албании 3 декабря арестовала 66-летнего Ш.Б. из города Леж. В доме у мужчины были найдены пакеты с наркотиком, военная амуниция, а также взрывчатка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в доме у мужчины нашлись 6,3 кг канабиса, 930 патронов, шесть упаковок взрывчатки, семь гранат, 22 зажигателей для гранат, 99 взрывных капсул, металлоискатель, военный противогаз, три телефона.

Также в результате обыска было изъято полуавтоматическое стрелковое вооружение. Операция по захвату дома проходила под кодовым названием «База».