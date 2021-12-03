Богота, , 19:33 — REGNUM Двое граждан Германии с несколькими сотнями диких тарантулов были задержаны в аэропорту Эльдорадо (Богота, Колумбия) 2 декабря. Об этом сообщает CNN со ссылкой на природоохранное ведомство Боготы.

Тарантул George Chernilevsky

В заявлении ведомства говорится, что в багаже злоумышленников было найдено 232 тарантула, 67 тараканов, девять яиц паука и скорпион с семью детенышами.

Задержанные сообщили, что везут животных в Германию в академических целях. Разрешение на сбор и перевозку у них отсутствовало.

Это второй случай попытки нелегального вывоза колумбийской фауны за последние три месяца: в сентябре полиция изъяла партию из 3500 акульих плавников, переправляемую в Гонконг.

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