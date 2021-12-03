Афины , , 19:30 — REGNUM На пленарном заседании Государственного совета Греции принято решение о том, что обязательная вакцинация против COVID-19 соответствует конституции страны. Об этом сообщает AMNA 3 декабря.

Греция Черкасский Андрей © ИА REGNUM

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В отношении медицинского и сестринского персонала решено считать вакцинацию конституционным обязательством демонстрировать социальную солидарность.

Пленарное заседание Государственного совета отклонило все просьбы об отмене соответствующих министерских решений об обязательной вакцинации работников ряда областей, а именно пожарных, врачей, медсестер, сотрудников скорой помощи, Национальной федерации персонала государственных больниц и других.