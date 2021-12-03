Москва, , 19:26 — REGNUM В текущем учебном году проводится юбилейный, пятый, сезон олимпиады «Я — профессионал». Министр просвещения РФ Сергей Кравцов обратился к российским студентам, призвал их не упускать возможности и зарегистрироваться на олимпиаду. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Сергей Кравцов АНО «Россия — страна возможностей»

Он добавил, что дипломанты состязаний смогут попасть на стажировки в лучшие профессиональные организации и начать там успешную карьеру.

«Как видите, олимпиада может обеспечить вам отличный старт в профессии. Я призываю вас не упускать прекрасные возможности, которые открываются перед вами. Уже сейчас и до 7 декабря вы сможете зарегистрироваться на пятый сезон олимпиады «Я — профессионал» на официальном сайте проекта. Регистрируйтесь, готовьтесь, участвуйте — желаю вам успехов!», — обратился к студентам Сергей Кравцов.

В 2020/2021 учебном году проводится пятый, юбилейный, сезон олимпиады «Я — профессионал». Студенты могут попробовать свои силы в одном или сразу нескольких из 72 соревновательных направлений. Ежегодно проводится их ревизия, при этом учитываются интересы студентов и меняющиеся условия рынка труда. В этом году на олимпиаде появилось сразу 9 новых дисциплин, в том числе одна педагогическая — «Классный руководитель». Состязания по этому направлению проведет МГПУ, один из 30 вузов-организаторов «Я — профи».

«Классный руководитель» дополнит пул педагогических направлений олимпиады, таких как «Педагогическое образование (основное)», «Специальное (дефектологическое) образование» и «Педагогическое образование (дошкольное)». Первые два направления также реализует МГПУ, а третье — НГПУ имени К. Минина.

На олимпиаде представлены и другие науки: естественные, медицинские, инженерные, компьютерные, аграрные, гуманитарные и социально-экономические.

Регистрация на состязания стартовала 27 октября и продлится до 7 декабря. Традиционно олимпиада пройдет в два этапа. Отборочный этап стартует 10 декабря и пройдет в онлайн-формате. Заключительный этап продлится с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

Дипломанты «Я — профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Напомним, олимпиада «Я — профессионал» входит в план основных мероприятий Года науки и технологий.