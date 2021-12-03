Тамбов, 4 мая, 2020, 11:06 — ИА Регнум. 53 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Тамбовской области за последние сутки, данные 4 мая опубликовал региональный оперативный штаб.

В числе заражённых — трое детей в возрасте от одного года до 15 лет, самому старшему из взрослых инфицированных — 83 года.

Всего в регионе, таким образом, подтверждено 842 случая заражения коронавирусом. 117 пациентов выздоровели — 80 выписаны из стационара, 37 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению. Два человека скончались.

В больницах региона остаются 303 человека, у 164 из них коронавирус подтверждён лабораторно, с диагнозом «пневмония» в больницах — 126 человек.