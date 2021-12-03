Тегусигальпа, 3 декабря 2021, 19:24 — REGNUM Рабочая группа новоизбранного президента Гондураса Ксиомары Кастро назвала семь приоритетных направлений, проблемы по которым планируется решить в течение 100 дней после её вступления в должность (27 января 2022 года). Об этом 3 декабря сообщило новостное агентство LaPresna.
Кастро выделила следующие приоритеты:
- борьба с бедностью путем создания новых рабочих мест;
- активация всех секторов экономики, в первую очередь строительного и сельскохозяйственного;
- реструктуризация госдолга;
- модернизация налоговой политики и устранение финансовых афер;
- пересмотр бюджета с учетом приоритетных потребностей населения;
- борьба с коррупцией;
- помощь национальным компаниям;
- открытый диалог с общественностью.
В ближайшие дни президент и её команда проведут встречи с представителями секторов образования, здравоохранения, социальными работниками.
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