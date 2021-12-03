Тегусигальпа, 3 декабря 2021, 19:24 — REGNUM Рабочая группа новоизбранного президента Гондураса Ксиомары Кастро назвала семь приоритетных направлений, проблемы по которым планируется решить в течение 100 дней после её вступления в должность (27 января 2022 года). Об этом 3 декабря сообщило новостное агентство LaPresna.

Карта-флаг Гондураса
Карта-флаг Гондураса
Darwinek

Кастро выделила следующие приоритеты:

  1. борьба с бедностью путем создания новых рабочих мест;
  2. активация всех секторов экономики, в первую очередь строительного и сельскохозяйственного;
  3. реструктуризация госдолга;
  4. модернизация налоговой политики и устранение финансовых афер;
  5. пересмотр бюджета с учетом приоритетных потребностей населения;
  6. борьба с коррупцией;
  7. помощь национальным компаниям;
  8. открытый диалог с общественностью.

В ближайшие дни президент и её команда проведут встречи с представителями секторов образования, здравоохранения, социальными работниками.

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