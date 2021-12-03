Приштина, Сербия, 3 декабря, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 3 декабря на третьем заседании министерского совета по евроинтеграции призвал Евросоюз в ближайшее время отменить визовый режим для косоваров.

Arianit Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заседание было проведено в рамках подготовки к четвертому заседанию совета по соглашению о стабилизации и ассоциации с ЕС, которое состоится на второй неделе декабря в Брюсселе.

По словам Курти, условием реализации соглашения о стабилизации и ассоциации является политическая стабильность, и теперь его правительству удалось ее добиться. Политик отметил, что его правительству удалось добиться принятия повестки европейских реформ, которая теперь проводится в соответствии с установленным графиком.