Оренбург, 3 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Заместитель Председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в рамках рабочего визита в Оренбургскую область посетили Центр управления региона, оператором работы которых выступает АНО «Диалог регионы». В мероприятии принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко напомнил, что центры управления регионами были созданы в субъектах страны по поручению Президента к 1 декабря 2020 года.

Автор «За год работы ЦУРы добились впечатляющих результатов. Суммарно от граждан поступило более 10 млн обращений, все они были обработаны. В этом году количество обращений возросло практически в 5 раз. Благодаря ЦУРам в регионах в кратчайшие сроки было принято свыше 500 важных управленческих системных решений. Например, в Оренбурге буквально за несколько месяцев была поставлена на баланс и отремонтирована автомобильная дорога в областном центре. Губернатор, принимая решение о выделении средств на те или иные задачи, также опирается на данные аналитики обращений граждан. Отмечу, что работа ЦУРов ведется во взаимодействии с Координационным центром Правительства России и направлена на получение обратной связи от граждан», — рассказал Дмитрий Чернышенко.

Игорь Комаров, в свою очередь отметил, что ЦУРы должны быть не только прикладным инструментом, но и участвовать в выработке решений, которые принимаются в рамках тех или иных управленческих алгоритмов, определенных российским законодательством. Коммуникация жителей благодаря ЦУРам с органом исполнительной власти должна быть четкой, понятной, эффективной и гибкой, люди должны видеть конкретные ощутимые результаты в решении их проблем. В созданном в ПФО окружном ЦУРе также постоянно отслеживаются и анализируются социально-экономические процессы, происходящие в субъектах округа, в том числе касающиеся вакцинации жителей, введения ограничительных мер и реакции людей на эти решения.

Автор «Это касается не только ситуационных инцидентов, но решения системных задач. Нам важно в первую очередь учитывать запросы жителей, и в этом ключевую роль играет работа Центра управления регионом. Мы задействуем инструменты и аналитику ЦУР не только на уровне региона, но и буквально в каждой территории, — сказал губернатор Денис Паслер. — Только за год работы на основании данных ЦУР была сформирована карта ремонта дорог в Оренбурге и Оренбургском районе, выполнены капремонт путепровода в Оренбурге, продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры в Сорочинске, включены в план ремонтов на 2022 инженерные сети в Бугуруслане. подчеркнул, что функционирование ЦУР — это неотъемлемая часть цифровой трансформации Оренбургской области. Следующим этапом станет создание зональных и муниципальных центров управления для разработки и внедрения алгоритмов эффективного управления территориями», — рассказал Денис Паслер.

С начала работы специалисты ЦУР в Оренбуржье отработали более 29 тысяч сообщений в соцсетях с помощью системы «Инцидент Менеджмент». Наиболее частые темы обращений жителей: дороги (7 102 сообщения), ЖКХ (4 805), благоустройство (4 595), здравоохранение (2 505), общественный транспорт (2 193) и ТКО (1469). Большое количество сообщений касалось ситуации с коронавирусом, режима ограничительных мер и вакцинации — 1 221.

Более 44 тысяч вопросов поступило на платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и более 2,7 тысячи — на портал «Активный гражданин».

Более 30% обращений граждан на базовые платформы ЦУР — это благодарность жителей региона за решенную проблему или предоставленную консультацию.

Важное направление работы ЦУР — внедрение полезных цифровых решений для информирования жителей Оренбуржья. Сотрудники Центра разработали и запустили ряд чат-ботов: сервис по приему вопросов через мессенджеры на прямую линию губернатора, «Kesha_orb_bot», «Progaz-56Bot» и «ProgkhBot». Также ЦУР сформировал базу пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции по Оренбургской области для совместного проекта АНО «Диалог Регионы» и картографических сервисов. Благодаря данным Центра пункты можно найти по картам «Яндекса», Google и «2ГИС».