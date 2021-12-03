Более 10 млн обращений граждан было обработано ЦУРами за год работы
Оренбург, 3 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Заместитель Председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в рамках рабочего визита в Оренбургскую область посетили Центр управления региона, оператором работы которых выступает АНО «Диалог регионы». В мероприятии принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Дмитрий Чернышенко напомнил, что центры управления регионами были созданы в субъектах страны по поручению Президента к 1 декабря 2020 года.
Игорь Комаров, в свою очередь отметил, что ЦУРы должны быть не только прикладным инструментом, но и участвовать в выработке решений, которые принимаются в рамках тех или иных управленческих алгоритмов, определенных российским законодательством. Коммуникация жителей благодаря ЦУРам с органом исполнительной власти должна быть четкой, понятной, эффективной и гибкой, люди должны видеть конкретные ощутимые результаты в решении их проблем. В созданном в ПФО окружном ЦУРе также постоянно отслеживаются и анализируются социально-экономические процессы, происходящие в субъектах округа, в том числе касающиеся вакцинации жителей, введения ограничительных мер и реакции людей на эти решения.
С начала работы специалисты ЦУР в Оренбуржье отработали более 29 тысяч сообщений в соцсетях с помощью системы «Инцидент Менеджмент». Наиболее частые темы обращений жителей: дороги (7 102 сообщения), ЖКХ (4 805), благоустройство (4 595), здравоохранение (2 505), общественный транспорт (2 193) и ТКО (1469). Большое количество сообщений касалось ситуации с коронавирусом, режима ограничительных мер и вакцинации — 1 221.
Более 44 тысяч вопросов поступило на платформу «Госуслуги. Решаем вместе» и более 2,7 тысячи — на портал «Активный гражданин».
Более 30% обращений граждан на базовые платформы ЦУР — это благодарность жителей региона за решенную проблему или предоставленную консультацию.
Важное направление работы ЦУР — внедрение полезных цифровых решений для информирования жителей Оренбуржья. Сотрудники Центра разработали и запустили ряд чат-ботов: сервис по приему вопросов через мессенджеры на прямую линию губернатора, «Kesha_orb_bot», «Progaz-56Bot» и «ProgkhBot». Также ЦУР сформировал базу пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции по Оренбургской области для совместного проекта АНО «Диалог Регионы» и картографических сервисов. Благодаря данным Центра пункты можно найти по картам «Яндекса», Google и «2ГИС».