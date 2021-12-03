Москва, 3 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Первый замглавы «Ростелекома» Владимир Кириенко (сын первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко) возглавит VK (ранее Mail.ru Group), передаёт 3 декабря РБК.

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Это произойдёт, утверждают источники издания, после перехода контроля над VK к СОГАЗу и «Газпром-Медиа». Кириенко станет преемником Бориса Добродеева.

Отмечается, что смена руководства VK связана с изменениями в составе акционеров компании. Так, накануне, 2 декабря, о продаже СОГАЗу 45% акций «МФ Технологии» объявила USM. Эта компания сама сейчас находится в процессе продажи девяти процентов акций «МФ Технологии» Газпромбанку.

Добавим, что 4,8% обыкновенных и 57,3% голосующих акций VK контролируются"МФ Технологии».