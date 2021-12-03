3 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили очередную просьбу Украины к ЕС, чтобы та помогла деньгами.

Елизавета Коробова, , 19:35 — REGNUM Заявление уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Украины Юрия Буцы о том, что Украина попросила у Европейского союза дополнительную финансовую помощь, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 3 декабря в социальной сети Facebook.

Месье, же не манж па сис жур Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

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«Что, бабки закончились? Очередной переворот не состоится? Комедия продолжается», — пишет Владимир К.

Многие пользователи пришли к выводу, что пока украинские политики загоняют страну в долговую кабалу, народ этой страны пребывает в полном неведении о томо, что вскоре отдать все эти долги придётся именно ему.

«Правители уходят и приходят, а народ остаётся, и ему расплачиваться по долгам», — напоминает Александр К.

«Снова денег просят. Причём народ этих денег не увидит, а вот отдавать их будут с процентами», — написал Юрий Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что если Украина не сможет отдать долги Европе, то рано или поздно страна будет разобрана по кусочкам соседними европейскими державами.

«Им ещё никто не сказал, что долги отдавать надо? Всё берут и берут. Рано или поздно отдавать придётся. Если не деньгами, то территориями», — считает Евгений М.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа», 2 сезон. Реж. Алексей Кирющенко. 2018. Украина

Часть людей полагает, что Украина находится в катастрофическом положении, потому что вне зависимости о того, сколь большую финансовую помощь пытаются оказать киевскому руководству, всё равно это ничем не помогает.

«Странно. Когда помогают, оно должно же лучше становиться. А тут наоборот, больше помощь — хуже людям. Украина — настоящая чёрная дыра. Чтобы туда ни вкидывали, оно расфасовывается по карманам и исчезает», — отмечает Александр С.

Ряд пользователей указывает на то, что украинское руководство, которое постоянно сменяет друг друга, занимается только своим личным обогащением.

«Вот, собственно, ради чего все эти крики о войне и ради чего Украина так стремится в ЕС, но всё вступить не может. У нынешней власти одна задача — набрать побольше долгов, но то, как их потом отдавать, им по барабану, делать это будет уже следующая власть. Аферисты в украинской власти — это норма, пора уже привыкнуть», — поделился своим мнением Станислав З.

Патриоты President.gov.ua

Отдельные комментаторы отмечают, что власти на Украине могут предпринять попытку устроить кровопролитие, чтобы на фоне войны отсрочить свои долговые обязательства.

«Проблема в том, что кредиты для Украины становятся всё меньше, а шансы отдать эти долги у киевских властей ещё меньше. Тут-то на выручку украинскому руководству и должна прийти «маленькая победоносная война», — предупреждает Валерий У.

«Украина — это единственная страна из бывших республик, которая ни сколько не приумножила созданное в СССР, а просто всё профукала, что ей досталось на халяву, и ещё до сих пор лопочет, что она кормила всю страну! Мозги и привычки у них остались всё-таки советские, и почему-то они думают, что им все должны», — пишет Александр А.

Напомним, 2 декабря уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца заявил агентству Bloomberg о том, что Украина попросила у Европейского союза дополнительную финансовую помощь.