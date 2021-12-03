Москва, , 19:15 — REGNUM В Госдуме прогнозируют сложности для деревни Бёхово Тульской области из-за признания ее ООН одной из лучших туристических деревень.

Флаг Тульской области Tularegion.ru

«Похоже, это начало конца замечательной деревни Бёхово. Сложно будет сохранить аутентичность после обрушившейся на тебя мировой славы. Толпы туристов бесследно не проходят», — отметил депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всемирная туристическая организация при ООН — UNWTO (ВТООН) — назвала одной из лучших туристических деревень в мире деревню Бёхово в Тульской области. В одноименном конкурсе участвовали деревни из 75 стран мира.

Комитет по развитию туризма региона совместно с музеем-заповедником В.Д. Поленова, администрацией Заокского района при поддержке Федерального агентства по туризму провел большую работу по формированию заявки на присвоение селу Бёхово статуса лучшей туристической деревни.

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