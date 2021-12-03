Депутат Госдумы: признание ООН – начало конца тульской деревни Бёхово
Москва, 3 декабря, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Госдуме прогнозируют сложности для деревни Бёхово Тульской области из-за признания ее ООН одной из лучших туристических деревень.
«Похоже, это начало конца замечательной деревни Бёхово. Сложно будет сохранить аутентичность после обрушившейся на тебя мировой славы. Толпы туристов бесследно не проходят», — отметил депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») в телеграм-канале.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, всемирная туристическая организация при ООН — UNWTO (ВТООН) — назвала одной из лучших туристических деревень в мире деревню Бёхово в Тульской области. В одноименном конкурсе участвовали деревни из 75 стран мира.
Комитет по развитию туризма региона совместно с музеем-заповедником В.Д. Поленова, администрацией Заокского района при поддержке Федерального агентства по туризму провел большую работу по формированию заявки на присвоение селу Бёхово статуса лучшей туристической деревни.