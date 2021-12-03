Белград, 3 декабря, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Граждане Сербии должны проголосовать на референдуме против внесения изменений в конституцию, так как предлагаемые дополнения к конституции в сфере правосудия могут вызвать чрезвычайно серьезные политические последствия. Такое мнение высказал вице-председатель оппозиционного движения «Хватит! — Суверенисты» Войин Билич 3 декабря.

Lišiak Референдум

Билич рассказал о том, что он против реформы конституции, так как её инициировал в 2018 году фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса(организация, признанная в РФ нежелательной), «выделив значительные средства Ассоциации судей и Ассоциации прокуроров Сербии».

По его словам, речь идет о своеобразном эксперименте, который не проводился в странах Запада или в США.

«Правосудие станет независимым от народа. Судьи будут выбирать сами себя», — рассказал Билич в эфире телеканала РТС.

Напомним, что 16 января в Сербии пройдет референдум о внесении изменений в конституцию страны. Спикер парламента Ивица Дачич отметил, что речь идет о дополнениях, которые должны помочь проведению реформы правосудия и не будут касаться преамбулы конституции, в которой отмечено, что Косово и Метохия является неотъемлемой части Сербии.