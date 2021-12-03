Москва, , 19:00 — REGNUM Объём вредных выбросов в атмосферу Москвы снижается в результате внедрения электротранспорта и расширения использования энергоэффективных технологий. Об этом заявил 3 декабря мэр столицы Сергей Собянин, выступая на «Форуме России: определяя будущее» в рамках выставки «Экспо-2020» в Дубае.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Внедрение электротранспорта и расширение использования энергоэффективных технологий, благоустройство и озеленение — это ключ к улучшению экологической обстановки», — сказал мэр.

Он отметил, что «за последние годы вредные выбросы в атмосферу снизились в несколько раз, и сегодня качество воздуха в Москве приближается к лучшем стандартам».

Собянин добавил, что по количеству электробусов российская столица на сегодняшний «занимает первое место среди городов Европы», а к 2030 году планируется перевести на электричество практически весь общественный транспорт Москвы.

Мэр также назвал Москву «одним из самых зелёных мегаполисов мира», отметив, что зелёные пространства занимают половину площади города.

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