София, , 18:57 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о намерении выпустить специальные облигации государственного займа на общую сумму в 10 миллиардов левов. Об этом 3 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Советский плакат с призывом приобретать государственные облигации. 1950-е

По информации министерства финансов Болгарии, средства, вырученные в результате реализации ценных бумаг, пойдут на рефинансирование действующих внутренних долговых обязательств, а также наполнение бюджета республики.

Предполагается, что обладателями новых облигаций станут как юридические, так и физические лица в Болгарии, так и за ее пределами. Номинальная цена документа не называется.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии отказалось от дополнительных кредитов ЕС. Предполагается, что государственный бюджет республики на 2022 год будет сформирован в течении ближайших нескольких дней.

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