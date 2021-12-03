Гаага, Нидерланды, 3 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Около 50 демонстрантов задержаны полицейскими возле здания Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, сообщает 3 декабря полиция Нидерландов.

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По утверждению полиции, протестующие совершили попытку ворваться в штаб-квартиру Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Около пятидесяти задержанных демонстрантов, которые находились на месте, были доставлены в полицейский участок», — указано в сообщении полиции Гааги в Twitter.

По информации газеты Algemeen Dagblad, возле здания ОЗХО собрались десятки курдов, которые обвиняли Турцию в применении химического оружия на севере Ирака.