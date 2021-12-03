Санкт-Петербург, , 19:00 — REGNUM Депутат Государственной Думы Сергей Боярский («Единая Россия») назначен временно исполняющим обязанности секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили 3 декабря в пресс-службе партии.

Сергей Боярский Дарья Драй © ИА REGNUM

Боярский будет наделен полномочиями секретаря регионального отделения на ближайшей региональной партийной конференции.

Как отмечается, кандидатуру Боярского президиуму Генсовета партии рекомендовал глава «Единой России» Дмитрий Медведев.

«Мои предшественники создали основу партийной организации в городе, на протяжении многих лет закладывали фундамент. В планах сохранить все самое лучшее, что было создано на протяжении 20 лет существования «Единой России», и обеспечить преемственность», — сказал Сергей Боярский.

Напомним, ранее пост секретаря регионального отделения «Единой России» в Петербурге занимал экс-спикер Заксобрания Петербурга, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Макаров.