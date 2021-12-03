Москва, , 18:52 — REGNUM В Москве по итогам 2021 года будет введён рекордный объём жилой недвижимости. Об этом сообщил 3 декабря мэр столицы Сергей Собянин, выступая на «Форуме России: определяя будущее» в рамках выставки «Экспо-2020» в Дубае.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этом году Москва поставит исторический рекорд: в городе будет введено порядка 14 млн квадратных метров недвижимости. За год мы построили дома, в которых будут жить 200−250 тысяч человек. Созданы десятки тысяч рабочих мест», — сказал мэр.

Собянин также рассказал, что в Москве реализуется «уникальная программа переселения жителей ветхих пятиэтажных домов в новое жилье».

По его словам, в рамках программы реновации к 2032 году «миллион москвичей переедет из ветхих домов и бесплатно получит новые, качественные, благоустроенные квартиры».

Мэр отметил, что свободную землю для масштабного строительства обеспечивает недавнее присоединение к Москве новых территорий, в результате которого общая площадь столицы увеличилась в 2,5 раза