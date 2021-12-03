Москва, , 18:52 — REGNUM На Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в рамках работы стенда Всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой Ход» — проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — школьники, педагоги и гости выучили традиционный гимн «Большой перемены» на языке жестов.

Язык жестов АНО «Россия — страна возможностей»

Мастер-класс для гостей форума «Мы вместе» провел полуфиналист «Большой перемены» среди студентов СПО Данил Бондарев, который учится в колледже для ребятс ограниченными возможностями здоровья по слуху.

Данил — активный участник сообщества «Большой перемены». На полуфинале он вдохновился атмосферой конкурса и предложил провести мастер-класс по изучению основ языка жестов, чтобы гимн «Большой перемены» был доступен всем ребятам, в том числе тем, у которых есть трудности со слухом.

Мастер-класс Данил провел вместе со своим педагогом-наставником Кристиной Гореловой. Гимн «Большой перемены» на языке жестов вместе с ними исполнили участники конкурса и другие гости форума.

«Я очень рад, что «Большая перемена» помогает каждому школьнику или студенту СПО показать свои таланты и способности. Сегодня у меня была уникальная возможность научить ребят основам жестового языка, потому что это важно не только для меня, но и для других глухих ребят, которые хотят, чтобы их понимали. Так, мы при помощи сурдопереводчика выучили припев гимна «Большой перемены» на языке глухих и исполнили его вместе. Я счастлив, что смог наглядно показать ребятам, что общаться — это просто, важно иметь желание, и для этого нет преград», — рассказал журналистам Данил Бондарев.

Он добавил, что на конкурсе он познакомился с ребятами, которые его поддерживалии многому научили.

«Я надеюсь, что в следующем году в «Большой перемене» будет еще больше участников с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Данил Бондарев.