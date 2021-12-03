«Перемены без границ»: гимн «Большой перемены» исполнили на языке жестов
Москва, 3 декабря, 2021, 18:52 — ИА Регнум. На Международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в рамках работы стенда Всероссийских конкурсов «Большая перемена» и «Твой Ход» — проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — школьники, педагоги и гости выучили традиционный гимн «Большой перемены» на языке жестов.
Мастер-класс для гостей форума «Мы вместе» провел полуфиналист «Большой перемены» среди студентов СПО Данил Бондарев, который учится в колледже для ребятс ограниченными возможностями здоровья по слуху.
Данил — активный участник сообщества «Большой перемены». На полуфинале он вдохновился атмосферой конкурса и предложил провести мастер-класс по изучению основ языка жестов, чтобы гимн «Большой перемены» был доступен всем ребятам, в том числе тем, у которых есть трудности со слухом.
Мастер-класс Данил провел вместе со своим педагогом-наставником Кристиной Гореловой. Гимн «Большой перемены» на языке жестов вместе с ними исполнили участники конкурса и другие гости форума.
Он добавил, что на конкурсе он познакомился с ребятами, которые его поддерживалии многому научили.