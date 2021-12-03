Рига, , 18:49 — REGNUM

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Резкий взлет цен на электроэнергию может нанести серьезный удар по финансовой составляющей муниципальных образований Латвии, возможно, потребуется государственная поддержка. Об этом говорится в заявлении Латвийской ассоциации крупных городов, опубликованном в местных СМИ.

Организация утверждает, что проведенные городами расчеты на 2022 год показывают: им дополнительно потребуется несколько миллионов евро, чтобы покрыть рост цен на энергоресурсы и сохранить муниципальные услуги в прежнем объеме.

Это создает огромную нагрузку на местные бюджеты, так как механизма компенсации в настоящее время не существует и муниципалитеты вынуждены искать дополнительные средства у самих себя. Говоря проще — сокращая другие статьи расходов.

Отмечается, что осенью 2021 года цены энергоресурсов на бирже Северной Европы выросли более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом. По прогнозам городов-членов ассоциации, в отдельных самоуправлениях рост затрат на энергоресурсы может составить 60%, а на отдельных муниципальных предприятиях — до 90%. Так, в Юрмале подорожание составит 46%, в Елгаве — 60%.

Рижское самоуправление обращает внимание на то, что дополнительным бременем для бюджета является не только подорожание электроэнергии, но негативное влияние на финансирование социальных пособий, например, жилищных.

Для того чтобы рост цен на энергоресурсы и затраты на них не влияли на выполнение функций самоуправлений, ассоциация намерена официально обратиться к правительству и отраслевым министерствам с призывом найти срочное решение и ввести механизмы поддержки самоуправлений.