Инициатор «Культурного кода» разработал авторский паттерн для стенда РКК
Москва, 3 декабря, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В Москве в Центральном выставочном зале Манеж в преддверии Дня добровольца (волонтера) со 2 по 5 декабря проходит международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Специально для форума инициатор проекта «Культурный код» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Левочкин разработал дизайн-макет — универсальную граффити-концепцию — стенда Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
Коллаборация проектов позволила создать творческий продукт, который организация сможет регулярно использовать в своей работе, в оформлении сувенирной продукции, аудиовизуальных и печатных материалов. В своей работе Дмитрий Левочкин объединил его личную философию, как художника, работающего с оптической графикой, и основные принципы мирового движения Красного Креста.
Художник в своей работе постарался отобразить принципы Российского Красного Креста в паттерне: Универсальность, Единство, Независимость. Центральным элементом изображения выступает традиционный красный крест, ассоциирующийся как с самой организацией, так и с медициной в целом.
Напомним, в 2020 году в своем творчестве, инициатор проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин уже поддерживал медицинских работников. Художник создал тематическое граффити Victim в Одинцово в честь Международного дня медицинской сестры.
Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов.