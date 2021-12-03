Москва, 3 декабря, 2021, 18:45 — ИА Регнум. В Москве в Центральном выставочном зале Манеж в преддверии Дня добровольца (волонтера) со 2 по 5 декабря проходит международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Специально для форума инициатор проекта «Культурный код» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Левочкин разработал дизайн-макет — универсальную граффити-концепцию — стенда Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

АНО «Россия — страна возможностей» Стенд Красного Креста

Коллаборация проектов позволила создать творческий продукт, который организация сможет регулярно использовать в своей работе, в оформлении сувенирной продукции, аудиовизуальных и печатных материалов. В своей работе Дмитрий Левочкин объединил его личную философию, как художника, работающего с оптической графикой, и основные принципы мирового движения Красного Креста.

«Деятельность Российского Красного Креста охватывает практически все направления оказания помощи и поддержки нуждающимся — от популяризации донорства крови и костного мозга до оказания гумпомощи в зонах боевых действий и ЧС. Об этом важно говорить, важно транслировать лучшие практики, вдохновлять ещё больше людей присоединяться к добровольческому движению. В том числе с помощью искусства. Такая поддержка важна, прежде всего, самим волонтёрам, всем, кто неравнодушен к чужой беде», — отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Художник в своей работе постарался отобразить принципы Российского Красного Креста в паттерне: Универсальность, Единство, Независимость. Центральным элементом изображения выступает традиционный красный крест, ассоциирующийся как с самой организацией, так и с медициной в целом.

«Организация «Российский Красный Крест» выполняет важную миссию сохранения жизни и здоровья людей, оказавшихся в сложной ситуации. Наше сотрудничество в рамках Форума #МЫВМЕСТЕ — не просто коллаборация, а настоящим символ единства и взаимопомощи. Вместе мы создали авторский паттерн, отражающий самые главные ценности организации и демонстрирующий мои внутренние убеждения касательно искусства. На протяжении Форума все гости стенда «Российского Красного Креста» смогут увидеть нашу работу, и я уверен, каждый разглядит в ней свой смысл», — поделился Дмитрий Левочкин.

Напомним, в 2020 году в своем творчестве, инициатор проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин уже поддерживал медицинских работников. Художник создал тематическое граффити Victim в Одинцово в честь Международного дня медицинской сестры.

Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов.